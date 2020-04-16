تراند اليوم : بعد وفاته .. صور نادرة لـ”أحمد دياب” مع حماه رشدي أباظة

فجع الفنان أحمد دياب الوسط الفني، الذي رحل عن عالمنا في هدوء وبدون اقامة مراسم جنازة او عزاء ودفن فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 74 عامًا.

وكان أحمد دياب متزوجًا من قسمت ابنة الفنان الكبير رشدي اباظة، قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

في احدى الصور النادرة من حفل زفاف احمد دياب وزوجته قسمت رشدي اباظة، ظهرت الفنانة فيفي عبده وهي تؤدي فقرة فنية.

كان السيناريت عمرو محمود ياسين، أعلن وفاة أحمد دياب، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

Advertisements

وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” قائلا: “رحيل الفنان احمد دياب.. إنا لله وإنا اليه راجعون”، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حالة حزن وصدمة.