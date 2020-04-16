تراند اليوم : صدمة للصارووخ زوجة أحمد الفيشاوي بسبب الكورونا – إعرف السبب

نشرت ندى كمال زوجة الفنان احمد الفيشاوى تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعرب فيه عن اسفها لسلوكيات المواطنين تجاه أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت ندى: “طيب احنا دلوقت بقالنا أكتر من شهر أو هتكلم عن نفسي بقالي 40 يوم قاعده في البيت! ومعزولين ولا بنشوف حد ولا حد بيجيلنا.

وأضافت ندى قائلة: “نزلت امبارح البنك، وللأسف اتصدمت وزعلت وانبهرت !!! الناس فى الشارع عادي خارجين وبيتعاملوا عادي ومشوفتش غير الموظفين بس اللي في البنك هما اللي لابسين حاجات تحميهم وتحمي الناس.. لكن الناس عادي في الشارع وتجمعات ومن غير اي وسائل حماية.

وأوضحت ندى قائلة :”طيب والشهر والنص ده؟؟؟ وفلوسنا ومصالحنا وحياتنا اللي وقفت !! وقلنا نلتزم .. اخرج يوم الاقي الناس كده ؟؟ دي حاجةتخوف وترعب .. مش نازله تاني علشان مزعلش اكتر من كده.. وبصراحه ولاول مره اشوف وللامانه الحكومه مش مخلية حاجة غير وبتعملها وانا شوفت .. يفرقوا الناس من جنب يلاقوا تجمعات تانيه..هيعملوا ايه مع الناس دي؟؟ دي حاجه مؤذية اوي..يعني احنا وناس كتير اوي اتحبسنا علشان يحصل كده!! ؟.

وأخير قالت ندى : “ده الناس والحكومة وكل من يهمه الأمر بيتكلم وبيقول خليكوا في البيت …انزل يوم الاقي كده؟.