تراند اليوم : صاحبة الفيديوهات الجنسية ” شيما الحاج ” أمام النيابة من جديد – اعرف السبب

هاجمت الفنانة شيما الحاج، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، إحدى المنتحلات لشخصيتها.

وكتبت شيما الحاج، “هناك رقم تليفون يتكلم على اساس اني انا، ومنتحل شخصيتي، وبتدور على الناس صحابي اللي مبكلمهمش من فتره وبتبعتلهم على الواتساب، على اساس اني انا”.

Advertisements

وأضافت شيما الحاج، “انا غير مسؤوله تماما عن اللي بيحصل او اي حد يكلمني يعمل ان عارفني وانا معرفهوش.. انا مبكلمش اي حد غير الناس المقربين مني اللي هما عارفني وعارفاهم واغلبهم اهلي وبكلمهم من رقم هاتفى الخاص”.

وأوضحت شيما الحاج “أنا غير مسئولة عن ما يتفعله منتحلة شخصيتى وقمت بتحرير محضر بهذه الواقعة”.