فيفي عبده تنافس رامز جلال ببرنامج مقالب جديد في رمضان- أعرف التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 03:54 مساءً - تقدم النجمة “فيفي عبده” بمُشاركة الفنانة المغربية “زينب عبيد”، برنامج مقالب كوميدي جديد بعنوان “خلي بالك من فيفي” ومن المقرر طرح خلال شهر رمضان المقبل 2020، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية طريفة.

ويستضيف البرنامج خلال حلقاته الـ (30)، عدد من المشاهير و النجوم الكبار منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، و أحمد فهمى وآخرين.

ويُذكر أن أعلنت فيفي عبده قبولها تحدي من نوع جديد خلال الأيام الماضية، وهو “تحدى الخير” الذي أنتشر مؤخرا بين عديد من النجوم والفنانين حيث يتنافسون فيه بكفالة الأسر المتضرره من تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد قبلت فيفي التحدي مؤكده تكفلها بـ100 أسرة لمدة شهر كامل.

وفي التالى سوف نستعرض بعض الصور من كواليس برنامج “خلي بالك من فيفي”