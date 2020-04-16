ما سر الخلاف بين كاترينا كايف وماليكا ارورا؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أشارت تقارير أن خلاف كبير وقع بين النجمتين ماليكا أرورا وكاترينا كايف خلال تواجد الأخيرة في حفل استضافنه شقيقة النجم سلمان خان منذ فترة، تسبب في حدوث قطيعة بينهما، يبدو أنها لا تزال مستمرة حتى الأن.

وفقًا لتقارير اعلامية فقد ساءت الأمور بين الاثنتن، عندما سلطت كاترينا الضوء على علامة أزياء ماليكا وحاولت الحط من شأنها بعد أن اتهمتها بأنها مقلدة ومنسوخة، في حفل استضافته أخت سلمان خان الفيرا.

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يبدو أن ماليكا أرورا، التي كانت متزوجة من شقيق سلمان أرباز في ذلك الوقت ، دخلت في جدال مع ألفيرا حول سبب دعوة الأخيرة كاترينا للحفلة.

معروف عن كاترينا كايف وسلمان خان أنهما صديقان حميمان ، وقد لعب الثنائي العديد من الأدوار في أفلام كثيرة مشتركة بما في ذلك “Ek Tha Tiger” و “Tiger Zinda Hai” و “Maine Pyar Kyun Kiya” و “Yuvvraaj”.

ماليكا منفصلة حاليا عن ارباز، وبحسب تقارير متداولة، ترتبط بعلاقة عاطفية مع الممثل الشاب أرجون كابور، بعد أن انفصلت في 2016 بعد حوالي 18 سنة من الزواج، جاء الطلاق رسميًا بعد عام.