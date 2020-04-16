كارينا كابور تمنع زوجها سيف علي خان من نشر صور ابنهما على مواقع التواصل

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تحدث سيف علي خان، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، عن فيديو مدهش لتيمور علي خان، التي لن تسمح له زوجته الممثلة كارينا كابور بمشاركتها مع العالم، مما جعل الناس فضوليين للغاية.

في مقابلة مؤخراً مع انوباما تشوبرا ، سُئل سيف عما إذا كان هو وكارينا ناقشا صور تيمور التي يمكنهما مشاركتها والتي لا يمكنهما مشاركتها ، قال: “نحن لا نتحدث عن ذلك حقًا في الغالب تصرخ بي، “لا تنشر صورة تيمور!”، أعتقد أنه يجب أن أكون على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “لدي مقطع فيديو مذهل لتيمور وهو ينظف مقابض الأبواب، لكنها لن تسمح لي بنشره. تقول أنها قد تسمج بذلك، في مرحلة ما”.

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وأوضح “أعتقد أنها واعية للغاية بعدم التلاعب في نجوميته لتناسب مشروعها الخاص. واضاف “انها لم تفعل ذلك بشكل غريزي ابدا ولن تسمح لي بذلك”.

وأضاف أيضاً “أعتقد أنها واعية جدا ً لعدم التلاعب بنجوميته لتتناسب مع مشروعها الخاص. انها لن تفعل ذلك بشكل غريزي كأم، ولن اسمحوا لي أن أفعل ذلك ، ” وأضاف كذلك.

ومع ذلك، تشارك كارينا لمحات من حياتها الشخصية منذ ظهورها لأول مرة على Instagram، مع ظهور منتظم من كل من سيف وتايمور. إلقاء نظرة على هذه الصور أدناه: