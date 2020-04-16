أحمد السقا يروّج لبرنامجه الرمضاني بقميص ممزق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

روّج الفنان المصري أحمد السقا لبرنامجه الجديد “إغلب السقا”، بنشره بوستر جديد للبرنامج، ظهر فيه بإطلالة مختلفة.

الفنان المصري ظهر في البوستر، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يرتدي قميص أبيض ممزق مع رابطة عنق سوداء، كما أطل حليق الرأس تماما، وهو اللوك الذي سيظهر به في البرنامج.

السقا أرفق البوستر بتعليق قال فيه: “استنونا في رمضان بالفورمات العالمي ‘Beat Your Host’ بالنسخة العربية #اغلب_السقا على شاشات @mbcmasrtv مين هيغلب السقا... رمضان”.

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عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على تهنئة أحمد السقا ببرنامجه الجديد، على رأسهم النجمة منى زكي، والتي كتبت: “بالتأكيد سيكون ممتعا جدا”، كما كتبت الفنانة عبير صبري: “مبروك يا سقا”، وكتبت الفنانة هند صبري: “مبروك حبيبي”.

وكانت الشركة المنتجة لبرنامج أحمد السقا الرمضاني “اغلب السقا”، قد طرحت البرومو الأول له، استعدادا لعرضه في شهر رمضان القادم على قناة MBC مصر، وهو ينتمي لنوعية برامج المسابقات.

السقا ظهر خلال البرومو بـ “لوك” جديد، حيث قام بحلاقة شعره على “الزيرو”، وأطل خلال الحلقات بأزياء غريبة ومختلفة.

وكشف البرومو عن استضافة السقا لعدد من نجوم الفن العربي، منهم محمد هنيدي، قصي خولي، نيللي كريم، عمرو يوسف، درة، وغيرهم، ويشارك في تقديمه الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي.