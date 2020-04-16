"الإسعاف الوردي" في دبي.. خدمات مبتكرة للمصابات بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خصصت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف طواقم إسعاف نسائية للتعامل مع المصابات بفيروس "كوفيد-19"، بهدف تلبية احتياجات المجتمع والحفاظ على الخصوصية للتعامل مع المصابات بالمرض خلال عملية النقل. ووزعت المؤسسة 25 سيارة وردية خاصة بالنساء والأطفال، على أكثر من 121 نقطة إسعافية تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق دبي، لتأمين احتياجات المواطنين بكل وسائل الراحة والعناية الطبية اللازمة في حالات الطوارئ لإنقاذ أرواح الناس والتصدي لفيروس كورونا الذي تفشى في كل دول العالم.

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