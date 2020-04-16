القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الخميس 2020/4/16 04:39 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/4/16 04:39 م بتوقيت أبوظبي

سجلت وزارة الصحة السعودية، الخميس، 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6380.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 83 حالة. وأكدت الوزارة أن 59 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 990 حالة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.