بيومي فؤاد: أتجنب الشجار مع زوجتي.. وهذا سبب فشل فيلم أحمد حلمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري الكوميدي بيومي فؤاد، إنه يرفض وصفه بالممثل "النحيت" في الأعمال الفنية كونه دائم الظهور، وذلك خلال تعليقه على أن الفنانين محمد ثروت وأحمد فتحي سحبا لقب "النحيت" منه بسبب كثرة ظهورهما في الأعمال الفنية مؤخرًا.

وكشف فؤاد في تصريحات متلفزة، أنه لا يعمل كثيرًا في العديد من الأعمال الفنية بسبب جلب الأموال ولكن لأنه يحب العمل، لافتًا إلى أنه وافق على تجسيد دور مسيلمة الكذاب في مسلسل "سيف الله" لتغيير جلده.

وأضاف الفنان المصري أن الكثيرين يتحدثون عن كثرة ظهوره في أعمال فنية، ولكن ما لا يعرفه الجمهور أنه يعتذر عن ضعف الأعمال التي يشارك بها كل عام، مردفًا: "أقسم بالله بعتذر عن ضعف اللي بقدمه في السنة ويزيد عشان مفيش وقت ربنا عرفوه بالعقل".

ورفض الفنان الكوميدي فرضية أن سبب نجاته في حياته هو تسميته "بيومي" على اسم أولياء الله الصالحين، فقال "الله أعلم"، منوهًا إلى أنه في بعض الأحيان لا يستطيع حفظ السكربت في منزله ويقوم بمذاكرته قبل تصوير المشاهد، وأوضح أنه كثيرًا ما يوافق على أعمال فنية من خلال اسم المخرج والفنانين المشاركين بسبب ثقته فيهم.

وأوضح أن دور الدكتور ربيع مع الفنان أحمد مكي، كان كلمة السر في حياته الفنية، معلنًا أنه لا يشعر بالظلم في الوسط الفني بسبب عدم ظهوره في دور بطولة مطلقة قائلًا: "ربنا يكفينا الشر".

وقال بيومي فؤاد إنه يتجنب الشجار مع زوجته في المنزل حتى لا يخسر النادي الأهلي المصري في مبارياته، مضيفًا أنه فشل في "تلبيس" زوجته العقد يوم حفل زفافهما، الأمر الذي أدهش مقدم البرنامج.

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وأشار إلى أنه ليس المستفيد الأكبر من انفصال الفنان أحمد فهمي عن هشام ماجد وشيكو كما يعتقد البعض، موضحًا أن الفنان أحمد مكي هو الفنان الذي له الدور الأكبر في شهرته.

وشددّ فؤاد على أنه لا يوجد مشكلة بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدًا أن الخلاف الذي قام بينهما ليس بسبب رفضه لطبيعة أدواره القائمة على البلطجة أو غروره، موضحًا أنه كان في وجهات النظر فقط وانتهت المشكلة في ذات اليوم الذي وقعت فيه.

وكشف بيومي فؤاد عن سبب عدم نجاح فيلم أحمد حلمي الأخير "خيال مآتة" فقال: "الفيلم لم يكن على المستوى المطلوب وحصل شوية مشاكل في الفيلم أثرت عليه"، وأوضح أنه لم يقدم موسمًا ثانيًا من برنامجه "بيومي أفندي" لأنه لا يوجد وقت لديه.

وبيّن الفنان المصري أنه لن يرفض أي عمل يعرض عليه إذا كان بطله الفنان أحمد مكي، مشيرًا إلى أن مسلسل "الكبير" من أفضل الأعمال المفضلة لديه، وذلك عندما تم تخييره بين هذا المسلسل وأعمال "الرجل العناب" و"الواد سيد الشحات".

يُذكر أن بيومي فؤاد يشارك في أكثر من عمل درامي في موسم رمضان المقبل من بينها: "رجالة البيت" مع أحمد فهمي و"سكر زيادة" مع نادية الجندي ونبيلة عبيد.