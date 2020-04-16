شيماء الحاج تلجأ للشرطة بعد قضية الفيديوهات الإباحية

انتشرت في الفترة الأخيرة وبشكل كبير ومكثف ظاهرة انتحال شخصيات النجوم وعمل حسابات بأسمائهم والتفاعل مع الجمهور عليها بشكل يوحي أن النجم هو من يتحدث معه، وعانت الفنانة شيما الحاج التي كانت قد حققت شهرة ضخمة بعد اتهامها في قضية الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف، من انتحال شخصيتها على "إنستغرام"، حيث هاجمت عبر حسابها إحدى المنتحلات لشخصيتها.

وكتبت شيما الحاج: "هناك رقم تليفون يتكلم على أساس أنه أنا، ومنتحلة شخصيتي، وبتدور على الناس صحابي اللي مبكلمهمش من فتره وبتبعتلهم على الواتساب، على أساس إني أنا".

وأضافت: "أنا غير مسؤولة تماماً عن اللي بيحصل أو أي حد يكلمني يعمل أن عارفني وانا معرفهوش.. انا مبكلمش أي حد غير الناس المقربين مني اللي هما عارفني وعارفاهم وأغلبهم أهلي وبكلمهم من رقم هاتفي الخاص".

وأوضحت شيما الحاج "أنا غير مسؤولة عن ما تفعله منتحلة شخصيتي وقمت بتحرير محضر بهذه الواقعة".

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يذكر أن شيما الحاج بدأت في الظهور الإعلامي مرة أخرى بعد فترة غياب عن التواصل مع الجمهور عقب خروجها من السجن في قضية الفيديوهات الإباحية.

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