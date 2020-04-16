ناديا بساط تعيش مرحلة صعبة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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تعيش الاعلامبة اللبنانية ناديا بساط مرحلة صعبة بعد ان أثبت إصابة ولديها بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت بساط صعوبة المرحلة التي تمر بها، بعد وصول ولديها من السفر وكانا قد تفارقا منذ 6 شهور لكن شاءت الظروف ان جمعتهما مجددا في غرفة المستشفى لكن دون عناق أو تقبيل.

وفي تغريدةٍ عبر تويتر، دوّنت ناديا بساط بتأثّرٍ "لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة". وأضافت "وصل ولداي الى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهما يحملان الفيروس، فتلاقا في غرفة مستشفى بعد أن تودعا من ستة أشهر". وأضافت بساط قائلةً: "الطبيب منعهم من التقبيل والغمر لكنهما كانا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصران على المرض نهائياً".



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