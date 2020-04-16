شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفنان الراحل أحمد دياب مع أم ابنه قسمت رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان القدير أحمد دياب عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاماً، وهو طليق قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة، وننشر فى التقرير التالى أجمل صور أحمد دياب مع أم ابنه أدهم قسمت رشدى أباظة.



احمد دياب و قسمت رشدى أباضة و نجلهم أدهم



احمد دياب و قسمت رشدى اباظه و فيفى عبده



احمد دياب و قسمت رشدى اباظه



ادهم احمد دياب



ادهم احمد دياب



ادهم نجل احمد دياب وحفيد رشدى أباظة



رشدى أباظة وابنته قسمت

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قسمت رشدى اباظه و احمد دياب



قسمت رشدى اباظه ونجلها ادهم

قسمت رشدى اباظه

تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4 و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

أحمد دياب ولد فى التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدى أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

وكان رشدى أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهما أباظة بالرقص بالعصا.

وأنجب دياب وقسمت ولدا وحيدا يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة، من زوجته ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدى أباظة.