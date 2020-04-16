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كتب امير فتحي في الخميس 16 أبريل 2020 02:54 مساءً - يتصدر اليوم أسم النجمة العالمية “باريس جاكسون” ابنه أسطورة البوب الراحل “مايكل جاكسون”، اشهر المواقع الفنية والصحف العالمية، حيث يبدو أن باريس قد قررت أن يكون عام 2020 بداية إنطلاقه فنية جديدة بالنسبة لها، حيث أنها انضمت مؤخرا لـ” Habit “، ومن المقرر أن تلعب باريس ذات الـ( 22)عام دور البطوله في فيلم جديد تقوم فيه بتجسيد دور” يسوع المسيح”ويشاركها بطولته النجمه بيلا ثورن و جافين روسدالي و جوسي هو، ومن إخراج جايل شيرتكليف .
ويذكر أن انتهى تصوير الفيلم بالفعل وهو حاليًا في مرحلة التجهيزات والمونتاج، وذلك على الرغم من عدم وجود خطط إصدار في الوقت الحالي.
وتدور قصة الفيلم حول فتاة عاشقة ليسوع ، تجد نفسها متورطة في صفقة مخدرات كبري و هو ما يدخلها في سلسلة من المشاكل ، لكنها تحاول الخروج من كل هذه المشاكل بالتظاهر أنها “راهبة” وهو الدور التي تقوم به بيلا ثورن.
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة مايكل جاكسون تتصدر الصحف العالمية بسبب تجسيدها دور «يسوع المسيح» ..شوف أول صورة لها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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