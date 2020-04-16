أحمد السعدني: أصحابي بيعاملوني كأني مجنون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يلتزم الفنان المصري أحمد السعدني، بالحجر المنزلي مثله مثل أغلب نجوم الفن وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

أحمد السعدني، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: عندي إحساس إن مفيش حد غيري قاعد في البيت يا جماعة وصحابي بقوا بيتعاملوا معايا إني مجنون.. اللي متلقح زيي ليل نهار ريتويت كده خلينا نحس اننا مش لوحدنا.. مرزوعين في البيت”.

و رد عليه الإعلامي شريف عامر قائلًا: “قاعد جنبك أهه.. شغال من البيت.. إحنا كثير برضه”، ليمازحهما الفنان نبيل الحلفاوي بقوله: “شرحه. بس مش شغال من البيت.. ما اخترعوهاش لسه”.

أحمد السعدني، عرض له مؤخرا مسلسل “شبر ميه” عبر قناة DMC، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور، ‏ويحقق ‏نسبة مشاهدة جيدة‎.‎

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مسلسل “شبر ميه” بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوي، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏

وكان أحمد السعدني، قد شن هجومًا حادًا على نجوم الفن وذلك بسبب استكمال تصوير مسلسلات رمضان رغم التحذيرات من انتشار فيروس كورونا.

أحمد السعدني، قال في تغريدتة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “والله ما بلقح ولا اقصد حد بس إزاي في ناس بعد ما عملت ڤيديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا ويحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ڤيديوهات”.

وأضاف: “و هما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس والغريبة إن في ناس متضايقة من الغلابة اللي بينزلوا على أكل عيشهم للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقه ماديه و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و أنت مالك حقولك الناس أما بتشتم بتجمع فحضرتك أنا بيتسبلي بسببك شكرًا!”.