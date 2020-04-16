بعد 40 يومًا حجر.. زوجة أحمد الفيشاوي تنتقد سلوكيات الناس في أزمة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت ندى الكامل، زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن غضبها الشديد من عدم التزام الناس بالحجر الصحي لحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد التزامها بالحجر لمدة 40 يومًا.

ندى قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “طيب إحنا دلوقت بقالنا أكتر من شهر أو هتكلم عن نفسي بقالي 40 يوم قاعده في البيت! ومعزولين ولا بنشوف حد ولا حد بيجيلنا، ونزلت إمبارح البنك، وللأسف اتصدمت وزعلت وانبهرت !!! الناس في الشارع عادي خارجين وبيتعاملوا عادي ومشوفتش غير الموظفين بس اللي في البنك هما اللي لابسين حاجات تحميهم وتحمي الناس.. لكن الناس عادي في الشارع وتجمعات ومن غير أي وسائل حماية”.

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وأضافت: “طيب والشهر والنص ده؟؟؟ وفلوسنا ومصالحنا وحياتنا اللي وقفت!! وقلنا نلتزم .. اخرج يوم الأقي الناس كده ؟؟ دي حاجة تخوف وترعب.. مش نازله تاني علشان مزعلش أكتر من كده.. وبصراحة ولأول مرة أشوف وللأمانة الحكومة مش مخلية حاجة غير وبتعملها وأنا شوفت.. يفرقوا الناس من جنب يلاقوا تجمعات تانية.. هيعملوا إيه مع الناس دي؟؟ دي حاجه مؤذية أوي.. يعني إحنا وناس كتير أوي أتحبسنا علشان يحصل كده!!؟.

وأخيرًا: “ده الناس والحكومة وكل من يهمه الأمر بيتكلم وبيقول خليكوا في البيت.. انزل يوم الأقي كده؟”.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد نشر صورة له برفقة زوجته قبل خروجهما وهما يرتديان كمامات طبية وذلك للوقاية من فيروس كورونا.