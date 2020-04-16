روجينا تحتفل بعيد ميلادها وتتلقى تهنئة رومانسية من زوجها أشرف زكي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية روجينا بعيد ميلادها في منزلها، وذلك نظرا للاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان أشرف زكي، زوج روجينا، نشر صورة لها من حفل عيد ميلادها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحمل قالب تورتة صغير وتمسك بمجموعة من البالونات الملونة.

أشرف زكي وجه تهنئة رومانسية لزوجته، بقوله: “كل لحظه كل ثانيه وانتى بخير كل لحظه وانتى حبيبتي وعشقي رحلة جميله مشوار عمر طويل وصعب يارب نفضل كده ع طول أسعد زوجين.. عيد ميلاد سعيد”.

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روجينا ردت على تهنئة زوجها، بقولها: “وانت حبيبى وعمرى كله ودايما فى قلبى وربنا يحفظك ليا انا والبنات.. وأحلى عيد ميلاد عشان مع بعض انا وانت والبنات ربنا يحفظنا”.

والفنانة المصرية روجينا من مواليد 16 إبريل عام 1970، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 50 عاما.

يذكر أن الفنانة المصرية روجينا تشارك في مسلسل “أسود فاتح” بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، لكنه تأجل عرضه نظرا لظروف توقف التصوير بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وتدور الأحداث حول صراع درامي بين روجينا وبين بطلة العمل هيفاء وهبي، وتظهر روجينا بدور شريرة طوال الأحداث، وتحاول أن تدخل هيفاء للسجن بسبب خيانتها مع زوجها، وتقرر هيفاء الانتقام منها بعد خروجها من السجن بمساعدة المحامي الخاص بها والذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.