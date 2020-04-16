عمرو سعد يعيد عرض مبادرة مقابر عائلته للكوادر الطبية ضحايا كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد الفنان المصري عمرو سعد، للحديث مجددًا حول رفض البعض دفن ضحايا فيروس كورونا في مقابرهم وذلك خوفًا من انتقال الفيروس لهم.

عمرو سعد، عبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، عن استيائه الشديد من هذا الأمر، مما دفعه إلى إعلانه فتح مقابر عائلته الخاصة لدفن المتوفين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا.

وأضاف: “لم أصدق نفسي، وأنا لست من النوع الذي يحب أن يتكلم في أي قضية عامة، وأعتبر نفسي ممثلاً وأفكاري كلها أضعها في فيلم أو مسلسل، ولا أحب أن أتكلم عن أمور تشغلني أو أشتبك مع المجتمع، وأحياناً أكون بموت لكن بمسك نفسي عن الكلام”.

Advertisements

وتابع، أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه بعدما قرأ أخبار الطبيبة، مما دفعه للتعليق على الأمر عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، معلقًا: “وجدت المبادئ التي تربينا عليها تتكسر، اترعبت، فأمسكت هاتفي وسجلت، وكنت وقتها منفعلاً، وأنا منفعل قلت عن نفسي المقابر مفتوحة لأي شهيد، نحن لا نخاف”.

عمرو سعد، يتغيب عن منافسات رمضان هذا العام ليصبح العام الثاني على التوالي الذي يغيب فيه عن المشاركة في دراما رمضان حيث كان آخر أعماله مسلسل “بركة” الذي قدمه عام 2018.

وكان فيلم “حملة فرعون”، آخر أعمال عمرو سعد، الفنية، وشاركه البطولة روبي، ومحمود عبدالمغني، ‏وحمدي ‏الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون.

يذكر أن إحدى قرى محافظة الدقهلية أثارت جدلًا واسعًا وذلك بسبب رفضهم دفن جثمان طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.