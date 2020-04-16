شريف منير يرفض توقف تصوير المسلسلات رغم كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري شريف منير، عن سعادته لموقف الحكومة المصرية والفرق الطبية والتي تقف في الصفوف الأولى حاليًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شريف منير، قال في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “إننا كشعب يجب أن نساعد الدولة في مواجهة هذا الوباء، بالالتزام بالإجراءات الوقاية المتبعة، فضلا عن البقاء في المنزل قدر المستطاع، يعني أنا كممثل بنزل اشتغل وأصور لغاية النهاردة عشان نلحق رمضان.. وبقابل ناس كتير لكن ببقا حريص جدا في التعامل”.

وأضاف: “شغلنا لازم يمشي.. لازم يمشي عشان نوجد لكم محتوى جميل لذيذ تنبسطوا منه في شهر رمضان عشان متبقوش زهقانين”.

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شريف منير، يشارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة من خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

ويجسد شريف منير، زوج ياسمين عبدالعزيز، ولديه طفل منها عمره 7 سنوات، خلال الأحداث حتى يحدث خلافات بينهما تؤدى إلى الطلاق، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

كما يشارك كضيف شرف في مسلسل “النهاية”، وتدور أحداث المسلسل حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك في بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق ومحمد لطفي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.