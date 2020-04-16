أحمد الفيشاوي وزوجته بالكمامات.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه بصورة له برفقة زوجته دعاهم فيها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أحمد الفيشاوي، علق على الصورة قائلًا: “لو ضروري نخرج يبقي نِحمي نفسنا ونحمي غيرنا”، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه الذين أشادوا بحرصه.

يذكر أنه قد عرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً فيلم “يوم وليلة” من بطولة خالد النبوي، ودرة، وحنان مطاوع، ‏وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد‎.‎

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وتدور أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

من ناحية أخرى انضم أحمد الفيشاوي مؤخرًا لبطولة فيلم “الحارث” إلى جانب الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة أسماء جلال، و العمل من إخراج محمد نادر في أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الاستقرار على باقي الفنانين المشاركين، والانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «أشباح أوروبا» الذي يشارك في بطولته أمام هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، والعمل من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.

وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.