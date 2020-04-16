عمرو محمود ياسين يرد على منتقدي صناع الدراما بسبب خرق لحظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري عمرو محمود ياسين، على الانتقادات التي تعرض لها صناع الدراما والسينما المصرية وذلك بسبب خرق ساعات الحظر المفروض وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل التصوير.

عمرو محمود ياسين، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “تذخر السينما والدراما التلفزيونية ‏المصرية والعربية، بمئات و مئات الأعمال ذات القيمة العالية التي تغذي العقل والوجدان وتنشر الوعي والثقافة، ومن لا يدرك قيمة ‏الفن العظيمة هو شخص جاهل بنسبة مائة بالمائة ولا نقاش معه، لأنه حالة ميؤس منها”.‏

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عمرو محمود ياسين، يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “ونحب تاني ليه” الذي يتولى تأليفه ومن بطولة ياسمين عبد ‏العزيز وكريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي ‏وإخراج ‏مصطفى فكري، إنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي‎.

من ناحية آخرى، كان الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، قد وجه نصيحة لكل العاملين في مجال الفنون نصحهم فيها بالبحث عن عمل آخر إلى جانب الفن قائلًا: «نصيحتي لكل فنان بيشتغل في أي مجال من مجالات الفن أول ما تمسك فلوس (ده إذا مسكت) ما تصرفهاش لا اعمل بيها مشروع بعيد عن الفن.. لأن آلة الفن غدارة ولا تنخدع بنجاح وإقبال عناصر المهنة عليك لأنك في لحظة وبدون سبب مفهوم تخرج من الحسابات، وتمر الأيام يوما بعد يوم ويتأكد للجميع خروجك من الحسابات لسبب لا تعلمه أنت ولا يعلمه من أخرجوك من حساباتهم .. بس هو كده».

وأضاف: «ساعتها مشروعك اللي عملته على جنب هو اللي هينفعك ولو ملكش في البيزنس شوفلك أي مصدر رزق تلجأ له وقت ما تطولك آلة الغدر».