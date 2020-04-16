محمد رمضان: لست محبوبًا في الوسط الفني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري محمد رمضان، على علاقته بنجوم الوسط الفني، خاصة بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا بينه وبين الفنان المصري أحمد فهمي.

محمد رمضان، قال في تصريحات صحفية، إنه ينشغل طوال الوقت بتحضير كل جديد لجمهوره، ويستشير من حوله ويعرض عليهم أعماله، لكن لا يوجد لديه أصدقاء من الوسط الفني ليستشريهم في أي شيء

عن كونه محبوبًا في الوسط الفني قال: “أكيد لا”، موضحًا أنه يشعر أنه غير محبوب بين زملائه و هذا أمر طبيعي، لأنه في صغره لم يكن يحب الطالب الذي يطلع الأول على الفصل.

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وأضاف، أنه يحب الجميع لكنه يرى في أي لقاء يظهر فيه أي فنان ويسأل عنه رأيه فيه، أن الإجابات غير صريحة ولا تخرج من القلب.

ووجه رمضان رسالة للجميع بأن يهتموا بأعمالهم قائلاً: “بصوا في ورقتكم، الطالب الفاشل دايمًا فاتح ورقة الإجابة وباصص على اللي جنبه وسرحان، و كل واحد يركز في شغله”.

وكان الفنان المصري أحمد فهمي، قد قال عن محمد رمضان: “لن أمثل معه، آسف على قول هذا ولكن مدارسنا الفنية مختلفة”، وذلك في فقرة السبورة ضمن برنامج “جمهور التالتة” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عبر شاشةON Sport.

ورد محمد رمضان على تصريحات أحمد فهمي بنشر فيديو للقاء قديم له قال فهمي: “مش محتاج إني أجامل محمد رمضان، هو نجم وناجح وموهوب جدا، فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح.. طب يا عم اعمل زيه،. هل كل أعماله بتعجبني؟ لا مش لازم كلها، بس في النهاية هو راجل نجم وموهوب.. كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا”.