رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 توفى منذ قليل الفنان المصري أحمد دياب عن عمر يناهز 75 عاماً، وشكل خبر وفاته صدمة لنجوم الفن. أحمد دياب، هو زوج قسمت ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء. Advertisements ونعته الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن التمثيلية على موقع فيس بوك قائلة: «تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان /أحمد دياب .. إنا لله وإنا إليه راجعون». تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك في مسلسلات “أين قلبي” مع يسرا، “حجر جهنم”، و”سلسال الدم 4و5” و”حق مشروع” و”الجماعة 2” بشخصية حيدر باشا، و”أنا شهيرة أنا الخائن”و”عفاريت عدلى علام” و”أستاذ ورئيس قسم” مع الزعيم عادل إمام. ومن الأعمال السينمائية شارك فى أفلام “بوبوس” مع الزعيم عادل إمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة الراحل رشدي أباظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.