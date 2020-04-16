ناديا بساط تتحرق شوقًا لمعانقة ولديها المصابين بكورونا

أعلنت الإعلامية اللبنانية ناديا بساط أنّها تمرّ بأصعب تجارب الحياة وذلك بعد تأكيد إيجابية إصابة إبنها عاطف وابنتها تمارا بفيروس كورونا المُستجد.

وغرّدت “بساط” متأثرة عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: “لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة. وصل اولادي الى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر. الطبيب منعهم من التقبيل والغمر، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً”.

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وكان ولدا ناديا بساط قد ظهرا في برنامج “أنا هيك” مع الاعلامي نيشان على قناة “الجديد”، وتحدثا عن تجربتهما بعدما علما بيجابية اصابتهما بكوورنا بعد عودتهما إلى لبنان ضمن عملية إجلاء اللبنانيين من الخارج التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

ناديا بساط كانت قد أكدت في تغريدة سابقة عند وصول ولديها من باريس ومدريد منذ أسبوع تقريباً ان: “الليلة وصلت إبنتي من باريس، ووصل إبني قادماً من مدريد. شكر من القلب لوزير الخارجية ووزير الصحّة والسفراء اللبنانيين في فرنسا وإسبانيا وللطاقم الصّحي في مطار رفيق الحريري ولكّل مَن سَاهم في إعادة المغتربين”.

أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى الصحة والسلامة لولدي ناديا على أمل لم شمل العائلة بأقرب فرصة ممكنة.