خاص- ردّ فارس كرم حول زواجه سرًا

هذه ليست المرة الأولى التي تخرج الى العلن قصة زواج النجم اللبناني فارس كرم، الذي يعتبر أشهر عازب في الوسط الفني، آخرها في الـ 24 ساعة الماضية حيث اجتاحت مواقع التواصل أخباراً تتحدث عن دخول نجم “بدنا نولعا” القفص الذهبي سرًا من معلمة مدرسة تدعى هبة عزيز وذلك في مسقط رأسه جزين جنوب لبنان.

موقع “الخليج 365” تواصل مع النجم فارس كرم لمعرفة حقيقة زواجه سراً من المصدر، إلا انه لم ينف الخبر.

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وكان موقع “السياسة” قد أكد أن “الأب الياس أبو راشد هو من كلل فارس كرم، والعروس ألغت حسابها على فايسبوك الأسبوع الماضي”.

نذكر ان في شباط 2020 انتشر أيضاً بشكل كبير خبر زواج فارس كرم إلا ان احدى المتابعات سألت “كرم” على مواقع التواصل ليرد عليها بالقول: “فارس عندي سؤال هل صحيح خبر زواجك . نعم ام لا”، فردّ كرم نافيًا الموضوع وقال:”لا وكلا ومستحيل”.

فهل تزوج فارس كرم فعلاً بعد سلسلة طويلة من الإشاعات التي طالت حياته الشخصية؟ وفي حال كان اتخذ القرار بالاستقرار العائلي لمااذ لا يشارك فرحته مع الجمهور الذي يحبه ويعشقه؟ وفي حال كان الخبر إشاعة باستطاعته ان يخرج بفيديو مصور لينفيه بنفسه ويحسم الجدل حول ارتباطه سرًا.