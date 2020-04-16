أصالة ونوال الزغبي ونانسي.. منافسة شارات مسلسلات رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن غنائها شارة مسلسل "سلطانة المعزّ" الذي تلعب بطولته الممثلة المصرية غادة عبدالرازق ويعرض في شهر رمضان، تجري حاليا التحضيرات لغناء النجمة اللبنانية نانسي عجرم شارة المسلسل المصري "سكر زيادة"، الذي يضم باقة من النجمات المصريات مثل نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وقد كانت غنت سابقا في عدة شارات لمسلسلات مصرية من بينها مسلسل "حكايات بنات" و"حالة عشق".

كما سيكون للنجمة السّورية أصالة نصري، حصّة في هذا الموسم الرمضاني بعد نجاحها قبل أربع سنوات بغناء شارة مسلسل "لا تطفئ الشمس"؛ إذ وافقت على وضع صوتها على شارة مسلسل "جمع سالم" الذي تؤدي بطولته النجمة المصرية زينة.

وبعد أن اعتذرت النجمة المصرية عن غناء شارة مسلسل نادين نسيب نجيم "20 20"، سجلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب شارة مسلسل "خيانة عهد" الذي تلعب بطولته الفنانة المصرية يسرا، وتؤدي فيه دورا مختلفا جدا عن كل ما سبق وقدمته في مسيرتها الفنية.

أما الفنانة المغربية سميرة سعيد فقد سجلت شارة مسلسل "لما كنا صغيرين" العمل الأول الذي تلعب بطولته الممثلة المصرية ريهام حجاج.

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وكذلك يقدّم المغني المصري هيثم شاكر شارة مسلسل "حب عمري" الذي يقوم ببطولته المطلقة للمرة الأولى على مدار مشواره الفني، والقصة من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وسجل الفنان أحمد سعد شارة مسلسل "البرنس" للنجم المصري محمد رمضان وتحمل عنوان "مفيش حاجة صعبة"، والأغنية ستكون شارة البداية فقط، أما شارة نهاية المسلسل فغناها رضا البحراوي وهي بعنوان "يا طيب"، فيما يقدم الأغنية الدعائية للعمل مغني المهرجانات الشهير حسن شاكوش بعنوان "شارع أيامي".

ومن المقرر أن يقوم المغني المصري الشعبي أحمد شيبة بغناء شارة مسلسل "الفتوة" وهو من بطولة الممثل المصري ياسر جلال، وتدور الأحداث في زمن الفتوات أي قبل 100 سنة بحي الجمالية وهو أحد أشهر الأحياء الشعبية في مصر.

الجدير بالذكر أن غالبية شركات الإنتاج لم تتعاقد مع أي فنان لغناء شارات مشاريعها الدرامية بسبب ضيق الوقت؛ فالشركات تنشغل حاليا باستئناف التصوير لتلحق السباق الرمضاني بسبب كورونا.