هيدي كرم تغني بلغة الإشارة

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أطلت الفنانة المصرية هيدي كرم عبر حسابها الخاص على انستغرام عبر" تيك توك" لتغني بلغة الاشارة . وتفاعلت كرم مع أغنية تحيا مصر للمطرب أحمد جمال، وغنتها لجمهورها بلغة الإشارة، في واحد من فيديوهاتها التي تنشرها باستمرار خلال فترة الحجر المنزلي التي فرضها فيروس كورونا.
وعلق المطرب أحمد جمال على الفيديو الذي نشرته هيدي كرم مستخدمة فيه تطبيق تيك توك قائلاً: الأغنية احلوت أكتر يا هيدي والله، وهو ما علقت عليه الفنانة قائلة: أنت اللي أغنيتك رائعة بجد وكل الناس بتحبها".
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