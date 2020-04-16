نبيلة عبيد تنفي ارتباطها بفنان شعبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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نفت الفنانة نبيلة عبيد ارتباطها بالفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، وأكدت ان الصورة التي جمعتها به وتناقلتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أتت في إطار تصوير مشاهد مسلسل سكر زيادة الذي سيعرض خلال شهر رمضان.

وأفادت الشائعات بأن عبيد تزوجت من الفنان الشعبي المصري عبد الباسط حمودة بعد انتشار صورة للاثنين برفقة بعضهما البعض، مما دفع البعض إلى إطلاق الأخبار سريعاً حولهما.

وفي خلال لقاء أخير ضمن أحد البرامج، سئلت عبيد، فعلقت قائلة: "أوه لا لا.. الرد من الضحكة.. لأ هوّا جه اشتغل معانا في مسلسلنا الرمضاني "سكر زيادة" وعمل دور ظريف كمطرب ودمه خفيف وكان ضيف من ضيوف شرف المسلسل".

وأضافت: "هو طلب مني أتصور ويّاه، أنا في العادة ما بتصورش أبدًا نهائيًا، ولكن ضيف معانا وعمل دور حلو وغنى أتصورت الصورة وما عرفش إيه اللي اتكتب".



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