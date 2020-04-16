شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بالكمامة على غلاف مجلة "فوج" للمشاركة بحملة "خليك فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسنى فى حملة مجلة فوج العالمية، بنسختها العربية "خليك فى البيت"، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث ظهر على غلاف المجلة وهو يرتدى الكمامة الواقية، للتأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وعلق الحساب الرسمي للمجلة عبر موقع "إنستجرام" "ينضم إلينا اليوم فى حلقتنا من سلسلة حملتنا #خلك_فى_البيت النجم المصرى المتألق تامر حسنى الذى سبق له الظهور على غلاف فوج العربية للرجل".

وتابع "وضعنا كمامات على وجوه النجوم، آملين أن يحفزكم ذلك على مواصلة الالتزام بقواعد ومعايير السلامة التى تفرضها السلطات فى بلادكم".

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تامر حسني

وأعلن الفنان تامر حسنى أن أوبريت "أنت الأقوى" سيطرح بعد أيام، والذى يشارك فيه بصحبة الكينج محمد منير ونجوم الطرب فى الوطن العربى سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان. وكتب تامر حسنى عبر حسابه على موقع إنستجرام:"(أنت اقوى) بعد أيام إن شاء الله".

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

تفاصيل الكليب كشف عنها مدحت العدل وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، ومن المقرر أن يسجل محمد منير وتامر حسنى الكوبليهات الخاصة بهما اليوم على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، ونفس الشىء مع وائل الجسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.

وأضاف العدل أن الأوبريت من المقرر أن يشارك فى تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى نفس الوقت، موضحا أن العمل يتم التحضير له منذ 11 يوما، وسيخرج بشكل يليق بأن يكون رسالة مصر للإنسانية.