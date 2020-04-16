شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد شارلى شابلن.. قصة صورة جمعته مع صديقه آينشتاين منذ 90 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ16 من أبريل مع ذكرى ميلاد النجم الكبير شارلى شابلن، والذى يعتبره كثيرون أفضل ممثل كوميدى فى التاريخ لما أحدثه من ثورة كبيرة فى عالم السينما الصامتة، وذلك بفضل مجموعة من الأفلام التى لا تزال إلى الآن محل احترام من جانب كثيرين ممن أدانوا له بالموهبة والعقلية الكبيرة.



اينشتاين وشارلي شابلن

شارلي شابلن وبعيداً عما عاشه من ظروف قاسية قبل أن يبزغ نجمه في عالم السينما، نتعرض في عيد ميلاده إلي قصة صورة جمعته بالعالم الكبير اينشتاين، حيث سبق وجمعتهما صداقة كبيرة دوماً ما اعترف بها الثنائي واستغربها الجمهور ممن لم يعتد أن يكون العالم الشهير مكتشف نظرية النسبية من أشد المعجبين بـ شارلي شابلن.



شارلي شابلن واينشتاين

وسبق والتقطت عدسات المصورين صورة ظهر فيها الثنائى أثناء عرض خاص لأحد الأفلام الذى يقوم ببطولتها شابلن، والذى حمل اسم " City Lights "، حيث تم طرح الفيلم عام 1931، وظهر آينشتاين وشابلين في الصورة محاطين بعدد كبير من الحضور قبل بدء العرض الأول للفيلم.