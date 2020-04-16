شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان إيكس-أن بروفانس للأوبرا فى فرنسا بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى مهرجان إيكس-أن بروفانس أحد أعرق مهرجانات الأوبرا فى العالم بفرنسا، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا، بعدما كانت دورته الـ72 مقررة من 30 يونيو إلى 18 يوليو، لينضم بذلك إلى سلسلة من المهرجانات الملغاة خلال الصيف فى فرنسا والعالم بسبب وباء كوفيد-19 وإجراءات العزل المتخذة التى تحول دون إجراء التدريبات وإعداد الديكورات والملابس.





وقال المدير العام للمهرجان بيار أودى، فى بيان له، "نظرا للمستجدات على صعيد القيود الصحية بعد 11 مايو (الموعد المحتمل لبدء تخفيف العزل فى فرنسا)، ندرس إمكانية أن نقترح بفضل البث التدفقى حضورا معينا للمهرجان وإنتاجاته للعام 2020"، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ويستضيف مهرجان إيكس عددا كبيرا من الفنانين الأجانب وكان متوقعا أن يشارك فيه هذه السنة قائد الأوركسترا البريطاني سايمن راتل وفرقته العريقة أوركسترا لندن السمفونية فضلا عن مخرجين مسرحيين معروفين مثل باري كوسكي وديميتري تشيرنياكوف.

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ومن ناحية أخرى سجلت فرنسا رسميا، ما يربو على 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، بينما ارتفع معدل الزيادة فى الوفيات فى فرنسا قليلا مرة أخرى بعدما ظل مستقرا لأيام.

لكن عدد المصابين فى وحدات العناية المركزة، تراجع إلى 6730 من 6821 ليتراجع الإجمالى بذلك، ما يشير إلى أن إجراءات العزل العام التى مددتها فرنسا أمس إلى 11 مايو تؤتى ثمارها فى احتواء المرض.

وقال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة، فى مؤتمر صحفى، إن عدد وفيات الفيروس فى المستشفيات ودور رعاية المسنين فى فرنسا ارتفع خمسة بالمئة فى غضون يوم ليصل الإجمالى إلى 15729 مقابل زيادة بنسبة 4 %.