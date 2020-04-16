- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الضيف أحمد.. فلوكس يكشف كيف حل الضيف بدلاً منه بثلاثى أضواء المسرح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الضيف أحمد الذى كون مع جورج سيدهم وسمير غانم فريق ثلاثى أضواء المسرح، حيث حققوا من خلال هذا الفريق نجاحات كبيرة فى عالم السينما المصرية عبر الأفلام التى تميزت بوجودهم فيها وأضفوا عليها روح مختلف بخفة دمهم بالإضافة إلى الأغانى التى طالما حققت نجاحات كبيرة ولا تزال محفورة فى الأذهان إلى الآن.
الفنان فاروق فلوكس وبالتزامن مع ذكرى الضيف أحمد كشف لليوم السابع عن مفاجأة كبيرة بخصوص ثلاثى أضواء المسرح وكواليس تكوينه حين أكد أن الضيف أحمد لم يكن بالأساس مرشح للانضمام لهم، حيث كان فلوكس شاهداً علي تلك الكواليس بنفسه حين قال : "كنا معروفين في الجامعة أنا والضيف أحمد عبر المسرحيات الذى قمنا بها علي خشبة المسرح وذاع صيتها إلي حد كبير، وفي الوقت ذاته حقق سمير غانم وجورج نجاحات وهم طلبة في جامعة الإسكندرية وذاع صيتهم أيضاً، وكنت ارتبط بصداقة معهم، ثم فكروا في عمل فريق مكون من ثلاثة شباب هو ثلاثي أضواء المسرح، وجاءوا لي عارضين علي فكرة انضمامي إليهم، لكنني رفضت".
الفنان فاروق فلوكس برر رفضه بقوله "خلال العام الذي شهد عرضهم كانت تلك هي الفرصة الأخيرة لي في إتمام دراستي بكلية الهندسة، وبالتالى رشحت لهما الضيف بناء علي معرفتي به وموهبته، وهو ما حدث فعلياً ليكونوا فريقًا مميزًا سيظل اسمه محفورًا بتاريخ السينما المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى رحيل الضيف أحمد.. فلوكس يكشف كيف حل الضيف بدلاً منه بثلاثى أضواء المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.