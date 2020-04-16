شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "خلى بالك من فيفى" برنامج مقالب كوميدى تقدمه فيفى عبده فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة فيفي عبده في رمضان، برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

ومن جانبها قالت النجمة فيفي عبده في بيان صحفي إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة وخصوصاً أن هذه التجربة هي إمتداد للبرامج الناجحة التي قدمتها وأشارت ساخرة إلي أنها كثيراً من تعرضت للوقوع في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هى التجربة الأولي لها كمُقدمة لهذه البرامج وتتمني ان تكون تجربة مختلفة ومميزة ومن المقرر أن يعرض البرنامج في رمضان علي إحدي القنوات الفضائية.

وكانت فيفي كشفت عن كيفية قضاء أوقاتها في وقت حظر التجوال، لمواجهة فيروس كورونا، وقدمت وصله رقص كوميدية مستخدمه فلتر تيك توك، وظهرت بشكل ممتلئ، وكتبت فيفى على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا اكس كيوز مي أدي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانيا ربنا يستر".

وخلال الأيام الماضية أعلنت فيفي عبده قبولها تحدي الخير، وذلك بمبادرة تحدى الخير، للتكفل بعدد من الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر، مؤكدة تكفلها بـ100 أسرة.

ونشرت فيفي عبده فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت به مرتدية الحجاب، تعلن بها قبول التحدي، قائلة: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير .. أنا متكفلة ب 100 أسرة ياريت كل الناس تعمل كدة محتاجين أكتر من كدة مليون مرة لمصر وربنا يحفظ بلدنا وجيشنا ورئيسنا وشعبنا".وتابعت :"بتحدي يسرا وإلهام شاهين وأحمد السقا وغادة عادل ونيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

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