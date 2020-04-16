شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين مندور تتصدر جوجل تريند بصور قديمة منذ عام 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة نيفين مندور الشهيرة بشخصية فيحاء فى فيلم "اللى بالى بالك" للنجم محمد سعد، تريند جوجل اليوم الخميس، بسبب صور أحدث ظهور لها فى أحد المناسبات لأصدقائها، لكن بعد البحث نجد أن الصور قديمة وليست حديثة بل ظهرت عام 2014 بنفس العنوان أحدث ظهور للفنانة نيفين مندور، كما أيضا ظهرت نفس الصور عام 2016، مثل ما حدث اليوم أيضا بظهور نفس القديمة وتداولها على أنها أحد ظهور لها وتصدرها جوجل تريند.

وألقت الشرطة القبض على نيفين مندور قبل 7 سنوات، بعد أن تم ضبطها برفقة شخصين آخرين داخل سيارة، وبحوزتهم كمية من الممنوعات، مع مبلغ مالى وطلقات نارية، وتم إطلاق سراحها بعد ذلك قبل أن يتم حبسها بتهمة مماثلة فى العام 2016، ثم إخلاء سبيلها بسند إقامة.

وفى عام 14 مارس 2013 دفعت نيفين مندور إجراءات الكفالة عقب صدور قرار من نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، أما في عام 14 فبراير 2016 تم القبض على الفنانة نيفين ومعها شابان آخران وضبط بحوزتها سيجارة حشيش و4 طلقات نارية تم العثور عليها داخل سيارتها، وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016.

وأشهر أدوار نيفين مندور، هى شخصية "فيحاء" وظهرت بها فى فيلم "اللي بالي بالك" مع محمد سعد وحسن حسني وعبلة كامل في 2003، ومن إخراج وائل إحسان.

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