شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون الفنان الراحل أحمد دياب بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من الفنانين، الفنان الراحل القدير أحمد دياب الذى توفى مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاماً، حيث أقيمت مراسم الدفن بعد صلاة الفجر فى مقابر الغفير دون إقامة أى مراسم أو جنازة.

ونعى الفنان أحمد صلاح حسنى الفنان الراحل، قائلا عبر حسابه على موقع "تويتر" "‏البقاء لله الفنان احمد دياب في ذمة الله ... إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما كتبت الفنانة ويزو :"وفاة الفنان المصري أحمد دياب زوج الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة البقاء والدوام لله".



احمد صلاح حسني



ويزو

فيما كتبت الفنانة القديرة ليلى عز العرب :"البقاء لله الفنان احمد دياب في ذمة الله"، و كتب المؤلف عمرو محمود ياسين :"رحيل الفنان احمد دياب انا لله و انا اليه راجعون".



عمر محمود ياسين



ليلي عز العرب

وقال الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:"وبعدين بقى ياحزن؟!. .وبعدين بقى ياوجع؟!..دموعي بتدعيلك ياحبيبي.. أرجوكم الفاتحة والدعاء للراجل الطيب قوي الفنان أحمد دياب".

وأعربت الفنانة نهال عنبر، عن حزنها لوفاة الفنان أحمد دياب، وعلقت قائلة:"وفاة الفنان القدير عشره العمر احمد دياب ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ارجوكم الفاتحة والدعاء".

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ونعت الفنانة الاستعراضية فيفى عبدة، الفنان أحمد دياب، وقالت:" إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله الفنان القدير الخلوق احمد دياب نسألكم الدعاء".

وكان الفنان القدير أحمد دياب توفي مساء أمس، عن عمر يناهز 75 عاماً، وهو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة.

وتميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

أحمد دياب ولد فى التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدى أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، في فندق مينا هاوس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهم أباظة بالرقص بالعصا.

وأنجب دياب وقسمت ولدا وحيدا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتزوج وأنجب فتاة، من زوجته ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدي أباظة.