تراند اليوم : غارق في الدماء.. اعتداء وحشي على فنان كويتي شهير يهدده بالعمى (صور)



تعرض فنان كويتي شهير، إلى اعتداء وحشي من احد الأشخاص، بآلة حادة في إحدى عينية، ما عرضه إلى نزيف حاد تم نقله إلى المستشفى، لإنقاذه من الإصابة بالعمى في عينه اليسرى.

ونشر الفنان الكويتي عبد الله الجاسر الشهير باسم "عبودكا"، صور إصابته والاعتداء عليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط صدمة كبيرة لدى متابعيه.

فيما أمرت وزارة الداخلية الكويتية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على عبودكا، والذي كان وصل إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة وهو في حالة صعبة حيث كان يعاني من نزيف فوق الجفن في منطقة العين.

وبحسب إفادة عبودكا في التحقيقات معه، فإن شخصين لاحقاه أثناء قيادته لسيارته، وطلبا منه التوقف لالتقاط صورة معه، الأمر الذي رفضه هو، ما دفعهما إلى ملاحقته وإيقافه وضربه بمفتاح ولاذا بالفرار.

وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية التي كشفت عن محتوى التحقيقات، فإنه وفقاً لأحد المصادر الأمنية يتمّ العمل على ضبط المتهمين والوقوف على حقيقة الواقعة، كما يتم في إطار هذه التفاصيل إعداد تقرير طبي شامل بشأن إصابات عبودكا للتدرج في ملف القضية.

وتصدر هاشتاج باسم عبودكا مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مطالبين بسرعة القبض على الجناة، متمنين للفنان الكويتي الشفاء العاجل.

الله يشافيه ويعافيه ويصبر قلب امه واهله يا رب 💔#عبودكا pic.twitter.com/bDrTUWVsba — عبود الفيلجاوي 20 April🎂💛 (@3AF_x) April 16, 2020

— عبود الفيلجاوي???? (@3AF_x)

المشهور الكويتي "#عبودكا" يتعرض للضرب في إحدى شوارع الكويت مما ادى إلى كسر بالأنف وقطع في القناة الدمعية وفقدان البصر بنسبة ٨٠٪.

وقال: "حاول احدهم ايقافي دون سبب، فتجاهلته حتى صدمني، حين نزلت له تحدثنا بشكل عادي وفجأه من كان معه بالسيارة باغتني وضربني بأداة حادة" pic.twitter.com/XcwRTx241z — almasa plus (@almasaplus) April 16, 2020

— الجريمة نيوز ???????? (@aljareemanews)— almasa plus (@almasaplus)