تراند اليوم : تفاصيل الأزمة المشتعلة بين ممثلة مصرية وأسرة أشهر كاتب مسلسلات

اندلعت أزمة بين الممثلة المصرية، عفاف شعيب، وأسرة المؤلف الراحل، أسامة انور عكاشة، عد أن أعلنت الأولى عن استعدادها لتقديم جزء جديد من مسلسل "الشهد والدموع"، الذي قامت ببطولته في ثمانينات القرن الماضي، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما آنذاك.

وتسعى "شعيب" لتقديم جزء ثالث من المسلسل بعد 35 عامًا من عرض الجزء الثاني له، وحقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه علي شاشة التليفزيون المصري آنذاك.

لكن أسرة عكاشة رفضت ذلك، إذ كتبت ابنته إنهم يرفضون تمامًا تكرار مأساة "ليالي الحلمية" حينما تم العمل علي جزء جديد منها بعد وفاة الوالد.

وقالت نسرين عكاشة، إن "شعيب" تواصلت معها ومع عائلتها لتقديم جزء جديد والحصول على الموافقة منها، لكن بعد قراءة الحلقة الأولى لم تشعر عائلة الكاتب الراحل بأي حماس تجاه هذه الفكرة.

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وأضافت في تصريحات صحفية: "نحن نرفض تقديم جزء ثالث من الشهد والدموع ولا نقبل أن يتم تجاهل رغبتنا، ومع حرص الفنانة عفاف شعيب على العودة لنا من قبل، واحترامنا للخطوة، نؤكد أننا مع رفضنا للأمر لا نهاجمها، ولكن نجدد اعتراضنا، ومن يريد تقديم عمل ضخم من مؤلفات أسامة أنور عكاشة، هناك أعمال أخرى مكتوبة ولم تقدم من قبل يمكن أن تقدم".

في المقابل، أكدت شعيب احترامها لوجهة نظر أسرة عكاشة تمامًا وخوفها على أعماله بقولها: "من حق أسرة أسامة أنور عكاشة الرفض أو الموافقة، ولكن حقيقة الأمر أننا منذ فترة نعمل علي مسلسل جديد إمتداد لأحداث الجزأين السابقين من "الشهد والدموع" يكتبه المؤلف سليمان زياد، وما أن علمت أسرة الكاتب أسامة أنور عكاشة حتي رحبوا وطلبوا عرض الحلقات عليهم، وهو ما حصل بالفعل بعرض الحلقات علي بناته ثم اقترحوا ضرورة مشاركة مؤلف آخر معه، وهو ما قابله بالرفض تمامًا خاصة أنه تعب في البناء الأساسي للمسلسل، ولا يقبل مشاركة من أحد له".

وتابعت: "بعد ذلك اتفقنا علي تغيير اسم المسلسل، خاصة أنه يتضمن اختلافات كبيرة عن الشهد والدموع بسبب الفارق الزمني الذى يصل لـ 35 عاما تغيرت فيها الأحداث عما كان قبل ذلك، واقترح تغيير العمل بما يبتعد عن "الشهد والدموع" تمامًا، خاصة أنه واحد من تلامذة الكاتب أسامة أنور عكاشة ولا يحب أن يغضب أسرته".