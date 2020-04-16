10 نهايات سعيدة للبشرية بمواجهة الفيروسات تقدمها السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 أبريل 2020 01:42 مساءً - منذ أن بدأ انتشار وباء كورونا في أواخر ديسمبر من العام الماضي، ارتفعت نسبة مشاهدة نشرات الأخبار والحسابات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والنسخة الكاملة من فيلم "Contagion" الذي تصدر قائمة أكثر الأفلام مشاهدة عبر العالم متقدما 270 درجة في مؤشر imdb بسبب أوجه التشابه الكبيرة بين سيناريو الفيلم، الذي يوثق انتشار فيروس قاتل يهدد البشرية، وما يحدث على أرض الواقع، الخليج 365 تشارككم نهايات سعيدة عاشتها البشرية في أفلام السينما عالمية التي روت قصص مكافحة فيروسات وأوبئة قاتلة اعتمادا على تقييمات "قاعدة بيانات الأفلام العالمية" imdbالمستندة على تقييم كبار النقاد العالميين وتصويت الجمهور.

داستين هوفمان من فيلم Outbreak

" Contagion " "عدوى"

لا زالت قصة بداية انطلاق فيروس كورونا وانتشاره في العالم غامضة، ولكن الروايات المتناثرة تتطابق مع أحداث الفيلم حيث تعود بيث إيمهوف (غوينيث بالترو) من هونج كونج إلى شيكاغو للقاء عشيقها السابق قبل أن تعود إلى عائلتها وتظهر عليها أعراض نزلة برد تتفاقم سريعا وتنتقل إلى ابنها البالغ من العمر ست سنوات ويهرع اليهما زوجها السابق ميتش (مات دامون) لكنها تموت بسبب غير معروف.

يتم وضع ميتش في عزل صحي ويتبين أنه محصن ضد المرض فيطلق سراحه ويعود إلى منزله لابنته المراهقة جوري (آنا جاكوبي هيرون) ويكافح لكي يحميها من العدوى، بينما يبدأ كل من كان على اتصال بإيمهوف في نشر المرض في جميع أنحاء العالم.

ومثلما قيل على كورونا في بداية الأزمة، يطرح الفيلم تخوفات البعض من أن يكون الفيروس هو هجوم إرهابي بالأسلحة البيولوجية وتتدخل د. إرين ميرز (كيت وينسلت)، ضابط مخابرات الوباء، لبدء التحقيق وتموت متأثرة بالمرض، ويكتشف الدكتور ألي هيكتال (جينيفر إيهلي) أن الفيروس عبارة عن مزيج من المواد الوراثية من فيروسات الخنازير والخفافيش وباستخدام فيروس مخفف، يتم صنع اللقاح.

الفيلم من إنتاج عام 2011 وبطولة مات دايمون، ماريون كوتيار، كيت وينسلت، لورانس فيشبورن، جود لو، غوانيث بالترو، عمرو واكدوإخراج ستيفن سودربيرج، وحقق أرباحا تقدر بـ 135,458,097 دولار.

Outbreak

ظهر فيروس قاتل في زائير في عام 1967، يُدعى موتابا، وتخيل الأطباء أنهم استطاعوا القضاء عليه، ولكن الفيروس يظهر مجددًا عام 1994 ويعمل (سام دانيالز) فى معهد البحوث الطبية للأمراض المعدية بالجيش الأمريكى، على دراسة آثار هذا الفيروس المميت ويطلب إتخاذ التدابير لكن الأخير يخبره بأن إفريقيا بعيدة جدًا عنهم، ومن غير المحتمل أن يصل الفيروس إلى بلادهم، ولكن يتم إحضار قرد مصاب بالفيروس إلى الولايات المتحدة، ليتسبب في وباء ويجاهد سام للقضاء عليه.

الفيلم من إخراج ولفغانغ بيترسن، وبطولة داستين هوفمان و رينيه روسو ومورغان فريمان وكيفين سبيسي ودونالد سثرلاند.

Inferno "الجحيم"

الكاتب الشهير دان براون كان أول من ربط بين استخدام سلاح الفيروسات وبين الجماعات الدينية اليمينية المتطرفة في فيلمه الشهير Infernoوهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام قام ببطولتها النجم توم هانكس الذي كان أول النجوم إصابة بفيروس كورونا.

الفيلم من إخراج رون هاوارد وسيناريو دافيد كويب اقتباسا من رواية دان براون التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه حول خبير الرموز الدينية روبرت لانغدون الذي يستيقظ بغرفة مستشفى في (فلورنسا) بـ(إيطاليا)، ليكتشف أنه قد فقد ذاكرته ويجد نفسه هدفًا لمجرم يطارده ويسعى للنيل منه بمعاونة الطبيبة (سينا بروكس) وبقدرة لانغدون على التعامل مع الرموز، يحاول الهرب ويكتشف عن تخطيط منظمة دينية لإطلاق فيروس سيقضى على البشرية ويتمكن في اللحظات الأخيرة من إبطال مفعوله.

شارك ببطولة الفيلم توم هانكس فيليسيتي جونز، عمر سي، سيدس كنودسين، بن فوستر وعرفان خان.

I Am Legend

تدور أحداث الفيلم بعد أعوام من انتشار وباء قاتل فى العالم، مما أدى للقضاء على أغلب الجنس البشرىوفى مدينة نيويورك يعيش العالم روبرت نيفيل وحيدا مع كلبه، بعدما تسببت مناعته فى جعله الناجى الوحيد فى المدينة ولثلاثة أعوام كاملة يستمر روبرت فى بث رسائل إذاعية، يوميا، بحثا عن أى ناجين آخرين، مع إجرائه لتجارب علمية يحاول من خلالها الوصول لعلاج للمرض المخيف.

الفيلم من إخراج فرانسيس لورانس وبطولة ويل سميث، وأليس براجا، وتشارلى طحان، وسالي ريتشردسن، وويلو سميث، وداش مهوك، وإيما تومسون.

Cargo

بعد انتشار وباء قاتل في جميع أنحاء أستراليا، وخسارته زوجته، يبحث الأب عن شخص مستعد لحماية ابنته، مهما كان الثمن.

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الفيلم من بطولة مارتن فريمان، سيمون لاندرز ، أنتوني هايس، سوزي بورتر ، وكارين بيستوريوس، ومن ﺇﺧﺮاﺝ: بن هولينجويولاندا رامكي التي قامت بكتابة السيناريو، وﺗﺄﻟﻴﻒ يولاندا رامكي

Pandemic

هو فيلم خيال علمي أمريكي لعام 2016 من إخراج جون سويتس وكتبه داستن ت. بينسون. تلعب راشيل نيكولز دور البطولة كطبيبة تقود مجموعة للعثور على ناجين من وباء الإنفلونزا ونتعرف على جهودهم من خلال الخطوات والإجراءات التي يقومون بها لمنع تفشي الفيروس.

Carriers

يهاجم وباء فيروسي العالم ويهدد البشرية بالفناءـ وتحاول مجموعة الهرب بعيدًا عن سطوة الفيروس، ولكنهم يواجهون حربًا شعواء يكتشفون فى نهايتها أن العدو الحقيقي ليس الفيروس القاتل بل الشر داخل الإنسان.

يقوم ببطولته لو تايلور بوتشي وكريس باين وبيبربيرابو وإيميلي فانكامب

Cabin Fever

Cabin Feverأو حمى المقصورة أحد أكثر أفلام مكافحة الفيروسات رعبا وتم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في العام 2016 عن نسخة أولى تم عرضها عام 2002، و تدور احداث الفيلم حول مجموعة مكونة من خمسة أصدقاء يذهبون خلال دراستهم في الجامعة في عطلة نهاية الأسبوع لقضاء وقت ممتع معاً في سيارتهم المخصصة لتلك الرحلات، وخلال النزهة يتعرضون لهجوم مفاجيء من "فيروس آكل اللحوم.

ويرى بعض النقاد أن العزلة مفروضة حاليا على أغلب المواطنين في العالم بسبب فيروس كورونا يمكن أن تكون السبب في "حمى المقصورة" التي تناولها الفيلم ضمن أحداثه.

الفيلم من بطولة صامويل دافيس، جايججوليغيتلي،ماثيو داداريو،نادين كروكر،داستنإنجرام،راندي سكولمان، ومنﺗﺄﻟﻴﻒ إيلي روث وإخراج ترافز زاروني

the Andromeda strain



الفيلم قائم على رواية لمايكل كريشتونكانت الأكثر مبيعا وتدور أحداثه حول فريق يحاول استعادة قمر صناعي عسكري فقد الاتصال به ، ليكتشف الفريق موت كل الأشخاص في مدينة بيدمونت الأقرب لمقر القمر الصناعي الأخير.

يشتبه العلماء أن القمر الصناعي التقط عدوى لكائنات حية دقيقة تسبب موتا فوريا للإنسان، ويكتشف فريق التحقيق أن سكان المدينة إما ماتوا في الشوارع أو ارتكبوا حالات انتحار غريبة، ما عدا اثنين من السكان، أحدهما مسن والآخر طفل رضيع، وهم يمثلون الأضداد البيولوجية لذلك تمكنوا من النجاة.

أخرج الفيلم المخرج الأمريكي روبرت ويزوقام بكتابة السيناريو نلسنجيدنج وشارك في بطولته أرثر هل وديفيد واين وجيمس أولسون والكندية كيت ريد.

world war z

هل يمكن أن تحولنا الفيروسات إلى مخلوقات من الزومبي؟ الإجابة تأتي في إطار من الإثارة والتشويق مع أسس علمية مقتبسة عن رواية رعب للكاتب ماكس بروكسقام بتحويلها إلى السينماالمخرج مارك فوستر، ويجسد بطل الفيلم براد بيت دور جيري لين محقق الأمم المتحدة السابق الذي يسافر حول العالم للبحث عن وسيلة لوقف وباء الزومبي.

وعلى الرغم من أن أصل الوباء غير معروف لكن تم تحديد صبي صغير في قرية صينية كأول مصاب به، وتبدأ أزمة عسكرية بين الصين وتايوان، وينتشر الوباء في الدول المجاورة، وتزدهر تجارة الأعضاء والتجارة بالبشر حتى تظهر بؤرة جديدة للمرض بجنوب أفريقيا تلفت انتباه العالم إلى المرض، وتتفق دول العالم على مهاجمة مقار الزومبي كل بما يملك من إمكانيات وكل دولة حسب الإستراتيجية التي تناسب مواردها، ليتغلب العالم عليهم بعد خمس سنوات من محاولات التطهير.

الفيلم من بطولة براد بيت ، ماثيو فوكس ، جيمس بادجدايل، ميريل إينوس، إريك ويست، ميشيل هيوزمان.

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