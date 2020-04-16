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أحمد جمال يشيد بمجهودات الدولة في أزمة فيروس كورونا المستجد

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أعرب المطرب آحمد جمال عن سعادته بالجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في ظل أزمة فيروس   المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير تويتر.

 

وكتب جمال في تدوينة عبر حسابه قائلا :"بلدنا بتحارب إرهاب و بتحارب وباء عالمي و بتوفر سلع استهلاكية و

احتياطي استراتيجي و بتصرف مرتبات للعمالة الغير منتظمة و بتقدم معونات طبية لدول تانية و غيره وغيره كتير.. بس فوق كل ده في شغل على الأرض مابيقفش و مبيعطلش تحت أي ظرف في اصرار مش طبيعي على إن عجلة التطوير تفضل مكملة".

 

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وتابع :" الطريق ده جزء من اللي شفته النهارده وانا في طريقي للقاهرة والحقيقة كنت مفكر الدولة هتنشغل بأزمة كورونا و تهمل باقي الملفات لكن اللي حاصل ده مخليني متفائل ببلدنا أوي السنين الجاية و هيكون لينا شأن تاني طول ما احنا ماشيين بنفس الإصرار ده.. ربنا يحفظك يا بلدي".

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