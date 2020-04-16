تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالسعودية، ومصر، اليوم الخميس، تريند بعنوان" أحمد دياب"، وذلك بعد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ73 عامًا.
وتزوج الفنان أحمد دياب ، قسمت أباظة ،
ويشار إلى أن آخر أعمال الراحل أحمد دياب، مشاركته مع الفنانة عبلة كامل،في مسلسل "سلسال الدم"، بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، وحسام الجندي، وراندا البحيري، من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.
كما شارك أحمد دياب، في العديد من المسلسلات، منها: "أين قلبى، حجر جهنم، حق مشروع، والجماعة 2، وأنا شهيرة أنا الخائن، وعفاريت عدلى علام، وأستاذ ورئيس قسم".
كانت هذه تفاصيل خبر تزوج ابنة رشدي أباظة .. أحمد دياب يتصدر تريند جوجل عقب وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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