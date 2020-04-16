تزوج ابنة رشدي أباظة .. أحمد دياب يتصدر تريند جوجل عقب وفاته

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالسعودية، ومصر، اليوم الخميس، تريند بعنوان" أحمد دياب"، وذلك بعد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وتزوج الفنان أحمد دياب ، قسمت أباظة ،

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ابنة الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة ،التي توفيت في الثامن من يونيو العام الماضي.

ويشار إلى أن آخر أعمال الراحل أحمد دياب، مشاركته مع الفنانة عبلة كامل،

في مسلسل "سلسال الدم"، بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، وحسام الجندي، وراندا البحيري، من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.



كما شارك أحمد دياب، في العديد من المسلسلات، منها: "أين قلبى، حجر جهنم، حق مشروع، والجماعة 2، وأنا شهيرة أنا الخائن، وعفاريت عدلى علام، وأستاذ ورئيس قسم".