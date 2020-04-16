فيفي عبده تحضر "مقالب في البيت"

ميرنا وليد - بيروت - تخوض الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده، تجربة برامج المقالب عبر "MBC مصر" في رمضان 2020، حيث تقدم برنامجا جديدا يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة أحد الفنانين في منزله وتحاول إيقاعه بمقلب بطريقة كوميدية مرحه بمُشاركة الممثلة المغربية زينب عبيد.
ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبدالغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.
وقالت النجمة فيفي عبده، في بيان صادر عنها، أنَّها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة وخصوصاً أن هذه التجربة هي إمتداد للبرامج الناجحة التي قدمتها عبر شاشة MBC مصر.
وأشارت فيفي، ساخرة إلى أنها كثيراً ما تعرضت للوقوع في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هي التجربة الأولى لها كمُقدمة لهذه البرامج وتتمنى أن تكون تجربة مختلفة ومميزة.
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