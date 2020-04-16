ناديا بساط برسالة مؤثرة لإبنيها المصابين بفيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية اللبنانية ​ناديا بساط​ رسالة مؤثرة لولديها المصابين ب​فيروس كورونا​ ويتواجدان حالياً في الحجر الصحي في المستشفى، وذلك منذ وصولهما من السفر.

ونشرت البساط عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من برنامج "أنا هيك" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني ​نيشان​، والذي إستضاف فيها إبني بساط، من خلال إتصال هاتفي مصوّر، وعلّقت بالقول:"لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة. وصل اولادي الى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهم يحملون الفيروس، فتلاقوا في غرفة مستشفى بعد أن تودعوا من ستة أشهر. الطبيب منعهم من التقبيل والغمر ، لكنهم كانوا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصرون على المرض نهائياً".

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