الأمير هاري وميغان ماركل يفاجئان سكان هوليوود بما فعلاه!!

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ كل من ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ سكان غرب هوليوود صباح أمس الأربعاء، بتوزيعهما الطعام عليهم كما هو معتاد أن يتلقونه من قبل منظّمة Project Angel Food.

وروى دان تايلور، الذي يقطن في مبنى Sierra Bonita الواقع في غرب هوليوود ما حصل معه، قائلاً أنه على الرغم من أنّهما كانا يضعان الأقنعة على وجهيهما، فصاحب الشعر الأصهب كان قد رآه من قبل مع تلك السّيدة ذات الشّعر الأسود، فشكّ أنّهما دوق ودوقة ساسكس السابقين، لكن عندما رأى سيارة الحماية السوداء خلفهما، تأكّد من ذلك.

وأضاف:"كانا أناسًا لطيفين ومتواضعين جدًا، لقد وضعوا الأقنعة، وكانا يرتديان الجينز، لكن جينزات جميلة للغاية."

وتابع: "اعتقدت أن الرجل الطويل ذو الرأس الأحمر يبدو مألوفًا جدًا، وهذه الفتاة كانت جميلة جدًا، ثم رأيت سيارات الدفع الرباعي السوداء الكبيرة التي يقف خلفها حراس الأمن، كانا الأمير هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس"، ومن ثمّ أضاف مازحًا: "لو كانا قد أخبراني مُسبقًا، لكنت قد ارتديت التاج الخاص بي!"

وبحسب موقع WEHO Ville، قال المدير التنفيذي لمنظمة Project Angel Food ريتشارد أيوب عن مبادرة هاري وماركل هذه:"لقد أرادا مساعدتنا في التخفيف عن بعض السائقين من عبء عملهم، لذا قاما بتسليم الطلبات في غرب هوليوود اليوم. إنه لأمر مدهش حقًا. لقد أحببناهما وإنهما أكثر الناس تواضعًا."