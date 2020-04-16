دينا حايك "ما تعيشا كتير"

ميرنا وليد - بيروت - صورت الفنانة اللبنانية دينا حايك اغنية جديدة بعنوان "ما تعيشا كتير" في مدينة كييف أوكرانيا على مدار يومين، تعاونت من خلالها مع المخرج زياد خوري، وستطرح الأغنية والفيديو كليب قريبا عبر يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية:

"شو لي خلاك فيي مغروم

بتعرف عن جد انك مهضوم

رايح للناس تحكي وتقول

انو قلبي بحبك مشغول

اه اه

ما تعيشا كتير بعد بكير. تا دوب بعنيك

اه اه اه اه

هاجي محروق خلينا نروق شو صاير عليك

شفتك مرة وبي هالمرة صعبي حس بشي

بدي وقتي عطيني وقتي تحسلك شي

لحقت تسير تسهر ما تنام وتعشق ودوب بي تلات ايام

ويشار الى أن الأغنية "ما تعيشا كتير" من كلمات منير ابو عساف، الحان كوهين تيبي، توزيع ايتكن كورت وميشال فاضل.