فنان خليجي شهير يصل إلى المستشفى مضرجاً بالدماء نتيجة تعرضه لإعتداء- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له صدم بها الجمهور، إذ ظهر فيها وجهه مضرجاً بالدماء، من دون أن يكشف أية تفاصيل، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التساؤل حول حقيقة هذه الصورة.

وبعد الجدل الكبير الذي أثاره، كشف الفنان الكويتي ​عبد الله الجاسر​ الشهير بإسم ​عبودكا​، تفاصيل ما حصل معه، في بلاغ تقدم به إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء على عبودكا، والذي كان وصل إلى مستشفى العدان بسيارته الخاصة وهو في حالة صعبة حيث كان يعاني من نزيف فوق الجفن في منطقة العين.

وبحسب إفادة عبودكا في التحقيقات معه، فإن شخصين لاحقاه أثناء قيادته لسيارته، وطلبا منه التوقف لإلتقاط صورة معه، الأمر الذي رفضه هو، ما دفعهما إلى ملاحقته وإيقافه وضربه بمفتاح ولاذا بالفرار.

وبحسب جريدة "الأنباء" الكويتية التي كشفت عن محتوى التحقيقات، فإنه وفقاً لأحد المصادر الأمنية يتمّ العمل على ضبط المتهمين والوقوف على حقيقة الواقعة، كما يتم في إطار هذه التفاصيل إعداد تقرير طبي شامل بشأن إصابات عبودكا للتدرج في ملف القضية.