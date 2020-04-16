أندريا بوتشيلي يحقق رقماً قياسياً من المشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أطل وغنى مباشرةً داخل كاتدرائية خاوية في مدينة ميلانو بمناسبة عيد القيامة، تمكن اليتنور العالمي ​أندريا بوتشيلي​ من تحقيق نسبة مشاهدة على يوتيوب وصلت إلى 2.8 مليون عند الذروة وهو أكبر جمهور لحفل مباشر للموسيقى الكلاسيكية في تاريخ يوتيوب.

الحفل حمل اسم "ميوزيك فور هوب" واستمر 25 دقيقة ونُقل بشكل مباشر.

وبعد مرور أول 24 ساعة بعد الحفل، حقق الفيديو أكثر من 28 مليون مشاهدة من العديد من الدول حول العالم.

ووصل عدد المشاهدات إلى ما يفوق الـ35 مليون مشاهدة حتى صباح يوم الأربعاء.

أما اليوم وصل عدد المشاهدات إلى 36,373,109.

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