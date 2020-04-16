خاص الفن- جيسي عبدو تصور آخر مشاهدها في "بعد حين" وهل تعود الى لبنان؟

ميرنا وليد - بيروت - أوشكت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ على الانتهاء من تصوير مسلسل "بعد حين" والذي تخوض من خلاله أول بطولة لها في الدراما السعودية. ويتبقى لها 3 أيام لتنتهي من تصوير مشاهدها لكنها ستبقى في أبو ظبي الى حين إنتهاء الازمة التي نعيشها حاليا بسبب فيروس كورونا.

المسلسل كان يحمل إسم "نصيبك يصيبك"، من تأليف حميد المدني، إخراج مروان بركات، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي على رأسهم أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبدو، شعيفان محمد، النجم ابراهيم الزدجالي، هند محمد، سمية رضا إضافة إلى عدد من نجوم السعودية، ويحل فيه الممثل اللبناني وسام حنا كضيف شرف.

المسلسل إجتماعي قائم على التشويق والإثارة في أحداثه، يقدم قصصاً مشوّقة عن مجموعة شخصيات لكل منها خطها الدرامي، تلتقي هذه الخطوط وتتباعد خلال الأحداث التي لا تهدأ، ليشمل مسلسلاً مشوّقاً من ٣٠ حلقة.

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