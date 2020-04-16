ميرنا وليد - بيروت - كان قد أعلن الفنان المصري ​محمود العسيلي​ منذ فترة عن أغنية ديو تجمع بينه وبين الفنان المصري ​بهاء سلطان​، وعلق على الأمر بصورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب "مع ليفل الوحش في الغناء ..قريبا" لكنه عاد ليحذف الصورة بشكل سريع.

وقد علمنا بأن العسيلي تسرع في الإعلان عن الأمر خاصة وأن الأغينة قد لا ترى النور بسبب المشاكل والخلافات بين المنتج نصر محروس وبهاء سلطان والتي ابعدت الأخير عن طرح ألبومات لفترة، وينتظر العسيلي حل تلك الأزمة من اجل طرح الأغنية التي ستجمع بينهما لأول مرة.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- لهذا السبب حذف العسيلي صورته مع بهاء سلطان..وما مصير الديو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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