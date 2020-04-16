مستشار ترامب يتوقع عودة الرياضة الأمريكية دون مشجعين

متابعة بتجـــــــــرد: أكد مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أن الشرط الأساسي لمعاودة النشاطات الرياضية في البلاد، والمتوقفة حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون إقامتها دون مشجعين.

ورأى فاوتشي، الذي يعد من أبرز المسؤولين العاملين على مكافحة تفشي (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، ومن المستشارين الأساسيين للرئيس دونالد ترامب في هذا المجال، ويحضر إلى جانبه في إيجازاته الصحافية بشأن المرض، الذي أودى بحياة أكثر من 28 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الأربعاء، أن إمكانية إجراء اختبارات سريعة للناس ستكون أيضاً من متطلبات عودة النشاط الرياضي إلى طبيعته.

وقال الطبيب في تصريحات لبرنامج “غود لاك أمريكا”: “ثمة طريقة من أجل القيام بذلك (معاودة النشاطات)، عدم حضور أي كان إلى الملاعب، ووضعهم (الرياضيين) في فنادق كبيرة كلما أرادوا اللعب”.

وأضاف: “ضعوهم تحت رقابة جيدة، لكن أخضعوهم للفحوص كل أسبوع على سبيل المثال، وتأكدوا من أنهم لن يتسببوا بنقل العدوى إلى بعضهم البعض أو إلى عائلاتهم، ودعوهم ينهون الموسم”.

وتسبب وباء (كوفيد-19) بتعليق النشاطات الرياضية في الولايات المتحدة على اختلاف أنواعها، حالها كحال الغالبية العظمى من النشاطات المماثلة حول العالم.

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وتشير التقارير الصحافية إلى أن بعض الرابطات الرياضية الأمريكية، مثل رابطة دوري كرة السلة للمحترفين “إن بي أيه” المتوقف منذ مساء 11 مارس، بعد اكتشاف إصابة أولى بين اللاعبين (الفرنسي رودي غوبير من يوتا جاز)، تدرس إمكانية استئناف الموسم خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، وفي مكان واحد، مثل مدينة لاس فيغاس أو جزر البهاماس.

كما تشير التقارير إلى وجود اقتراحات مماثلة لعودة المنافسات دون جمهور، في رياضات أخرى تحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، مثل الهوكي على الجليد، وكرة القدم، والغولف.

وتأتي هذه الاقتراحات في ظل تحذير مسؤولين محليين من أي توجه لإقامة تجمعات جماهيرية في الوقت الراهن، في البلاد التي أصبحت الأكثر تأثراً عالمياً بـ(كوفيد-19) من حيث عدد الوفيات.

وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو: إن “هذه الأحداث الكبيرة (مثل الحفلات الموسيقية أو المباريات الرياضية)، يجب أن تكون آخر النشاطات التي نعاود إقامتها، آخر ما نريد القيام به هو جمع 10 أو 20 أو 50 ألف شخص في مكان واحد”.

وأضاف لقناة “سي إن إن”: “هذا سيكون معاكساً للتباعد الاجتماعي، لذا أعتقد أنه لن يحصل قبل فترة طويلة”.