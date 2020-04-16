وفاة الممثل المسرحي بروس مايرز

متابعة بتجـــــــــرد: توفي في باريس الممثل البريطاني بروس مايرز الذي رافق المخرج المسرحي الشهير بيتر بروك في الكثير من أعماله في فرنسا، عن 78 عاماً، على ما أعلن مسرح “بوف دو نور”.

وقال بيتر بروك (95 عاماً) في بيان صادر عن المسرح الباريسي الذي أنعشه في السبعينيات “غادرنا الممثل المتميز بروس مايرز وهو قامة مسرحية كبيرة”.

ولد مايرز الذي كان مخرجاً أيضاً عام 1942 في رادكليف في إنجلترا ومثل في الكثير من أعمال بروك ولا سيما مسرحيات لوليام شكسبير من بينها “تيمون الأثيني” (1974) و”الصاع بالصاع” (1978) و”العاصفة” (1990) و”هاملت(2000) “ .

وكان أحد ممثلي عمل بروك الملحمي الشهير “ماهاباراتا” (1985) و”مؤتمر الطيور” (1979) و”أنا ظاهرة” (1998).